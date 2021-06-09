Москва, , 18:39 — REGNUM Партия «Единая Россия» оперативно приняла изменения в законы, чтобы обеспечить противодействие коронавирусу. Был установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка их на дом.

Партия во время пандемии активно занималась вопросами подготовки и социальной поддержки врачей, медицинского персонала, сообщил председатель «Единой России» на заседании Высшего и Генерального советов партии, которое проходит 9 июня.

«В каком-то смысле это вообще привело к переосмыслению государственных приоритетов, здесь нечего стесняться, это произошло не только в нашей стране, это произошло во многих странах. Наша партия поддержала предложение Президента о единовременных выплатах врачам и фельдшерам, которые переезжают для работы в сельских медучреждениях в рамках программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». Это позволило поддержать работников здравоохранения, которые решили начать жизнь на селе. Мы также настаивали на том, что в малых населенных пунктах должна быть обеспечена необходимая медицинская помощь, теперь в бюджете страны предусмотрены средства на развертывание в них ФАПов с самым современным оборудованием», — отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что «Единая Россия» помогла поставить в регионы более 10 тысяч автомобилей скорой помощи.

Пандемия заставила оперативно принять ряд поправок в сфере здравоохранения.

«Мы дали правительству возможность в 2020 году без внесения поправок в бюджет направлять средства Резервного фонда на финансирование мероприятий по противодействию новой коронавирусной инфекции. Был установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных форм и доставка их на дом. «Единая Россия» ограничила розничные цены на некоторые лекарственные средства, а также усилила ответственность за продажу некачественных препаратов», — подчеркнул председатель партии.

Кроме того, активное участие партия принимала в подготовке мер по борьбе с онкозаболеваниями, которые позволят сделать современную систему диагностики и лечения более эффективной, в том числе — за счет создания современного российского медоборудования и лекарств на уровне мировых стандартов, напомнил Дмитрий Медведев.

Важным шагом стали поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые предусматривают право людей на помощь в случае неизлечимого заболевания. Теперь каждый нуждающийся сможет получить обезболивание, в том числе с использованием сильнодействующих средств. А паллиативная помощь может быть оказана не только в амбулаторных условиях, но и на дому. Причем она должна включать в себя как медицинскую, так и психологическую, духовную и социальную поддержку больного.

«Серьезное внимание мы уделяли продвижению ценностей здорового образа жизни, способствовали увеличению количества граждан, которые постоянно занимаются физкультурой и спортом», — констатировал Дмитрий Медведев.

Начато создание федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, продукты лечебного питания. Удалось добиться того, что состоящие в этом перечне люди обеспечиваются препаратами за счет бюджета, расширен перечень жизненно необходимых лекарств, резюмировал Дмитрий Медведев.