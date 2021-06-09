Москва, 9 июня 2021, 18:39 — REGNUM Партия «Единая Россия» оперативно приняла изменения в законы, чтобы обеспечить противодействие коронавирусу. Был установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка их на дом.
Партия во время пандемии активно занималась вопросами подготовки и социальной поддержки врачей, медицинского персонала, сообщил председатель «Единой России» на заседании Высшего и Генерального советов партии, которое проходит 9 июня.
Он добавил, что «Единая Россия» помогла поставить в регионы более 10 тысяч автомобилей скорой помощи.
Пандемия заставила оперативно принять ряд поправок в сфере здравоохранения.
Кроме того, активное участие партия принимала в подготовке мер по борьбе с онкозаболеваниями, которые позволят сделать современную систему диагностики и лечения более эффективной, в том числе — за счет создания современного российского медоборудования и лекарств на уровне мировых стандартов, напомнил Дмитрий Медведев.
Важным шагом стали поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которые предусматривают право людей на помощь в случае неизлечимого заболевания. Теперь каждый нуждающийся сможет получить обезболивание, в том числе с использованием сильнодействующих средств. А паллиативная помощь может быть оказана не только в амбулаторных условиях, но и на дому. Причем она должна включать в себя как медицинскую, так и психологическую, духовную и социальную поддержку больного.
Начато создание федерального регистра граждан, имеющих право на бесплатные лекарства, продукты лечебного питания. Удалось добиться того, что состоящие в этом перечне люди обеспечиваются препаратами за счет бюджета, расширен перечень жизненно необходимых лекарств, резюмировал Дмитрий Медведев.