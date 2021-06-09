Москва, , 18:05 — REGNUM Победитель первого сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен руководителем конкурса.

Иван Шулюпин родился 12 ноября 1985 года. В 2012 году окончил Воронежский государственный педагогический университет, в настоящее время продолжает обучение в магистратуре Московского финансово-промышленного университета «Синергия» по направлению «Стратегический менеджмент». Является членом Ассоциации «Российский союз туриндустрии Черноземья».

С 2009 по 2014 год Иван работал в Воронежском государственном педагогическом университете, курировал развитие деятельности студенческих объединений. С 2014 года руководил подразделениями государственных учреждений Воронежской области, реализующих деятельность по развитию туризма в регионе.

«Конкурс «Мастера гостеприимства» стал одним из самых значимых событий в индустрии туризма за последние годы. АНО «Россия страна возможностей» удалось реализовать проект, который вызывает интерес у огромного количества людей, работающих в индустрии гостеприимства. Участники конкурса, кроме возможности оценить свои компетенции, получают возможность обмена опытом, поддержку от наставников конкурса и помощь в реализации собственных проектов. Уверенно могу сказать, что у каждого участника конкурса есть чему поучиться. Новые совместные проекты, возникающие коллаборации — явное доказательство этому. Я очень рад стать частью замечательной команды, которая создает конкурс «Мастера гостеприимства», — рассказал Иван Шулюпин.

Последние два года Иван Шулюпин занимался реализацией проектов по внедрению актуальных маркетинговых инструментов и digital-технологий для компаний туристической индустрии в рамках созданного им «Центра развития туристического бизнеса».

«2020 год стал очень сложным, переломным годом для большинства компаний туристического бизнеса — нам всем сегодня приходится осваивать новые форматы работы, подстраиваться под новые, ежедневно меняющиеся обстоятельства. И я уверен, что в этих условиях основой развития всей индустрии должны стать люди, способные справиться с любой критической ситуацией, обладающие не только широким кругозором, но и разнообразным опытом. Конкурс «Мастера гостеприимства» стал одной из ключевых площадок, позволяющих обмениваться опытом, расширять сеть своих профессиональных контактов и менять свою жизнь к лучшему», — считает Иван Шулюпин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».