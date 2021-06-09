Москва, 9 июня 2021, 18:05 — REGNUM Победитель первого сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначен руководителем конкурса.
Иван Шулюпин родился 12 ноября 1985 года. В 2012 году окончил Воронежский государственный педагогический университет, в настоящее время продолжает обучение в магистратуре Московского финансово-промышленного университета «Синергия» по направлению «Стратегический менеджмент». Является членом Ассоциации «Российский союз туриндустрии Черноземья».
С 2009 по 2014 год Иван работал в Воронежском государственном педагогическом университете, курировал развитие деятельности студенческих объединений. С 2014 года руководил подразделениями государственных учреждений Воронежской области, реализующих деятельность по развитию туризма в регионе.
Последние два года Иван Шулюпин занимался реализацией проектов по внедрению актуальных маркетинговых инструментов и digital-технологий для компаний туристической индустрии в рамках созданного им «Центра развития туристического бизнеса».
«2020 год стал очень сложным, переломным годом для большинства компаний туристического бизнеса — нам всем сегодня приходится осваивать новые форматы работы, подстраиваться под новые, ежедневно меняющиеся обстоятельства. И я уверен, что в этих условиях основой развития всей индустрии должны стать люди, способные справиться с любой критической ситуацией, обладающие не только широким кругозором, но и разнообразным опытом. Конкурс «Мастера гостеприимства» стал одной из ключевых площадок, позволяющих обмениваться опытом, расширять сеть своих профессиональных контактов и менять свою жизнь к лучшему», — считает Иван Шулюпин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».