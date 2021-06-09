Бразилиа, , 17:46 — REGNUM 9 июня в Парагвае на стадионе «Эстадио Дефенсорес дел Чако» в рамках восьмого тура отборочного турнира на Чемпионат Мира 2022 сборная Бразилии по футболу одержала победу над Парагваем со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе гостей отметились Неймар (4', Габриэль Жезус) и Лукас Пакета (90+3', Неймар). Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Бразилия, одержав шестую победу на турнире, набрала восемнадцать очков и укрепилась на первой позиции в турнирной таблице отборочного чемпионата.

Неймар принял участие в четырех матчах турнира, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошедшем сезоне бразильский нападающий набрал 9+5 очков по системе гол+пас в восемнадцати турах французской Лиги 1.

На матче работала бригада арбитров во главе с Патрисио Лостау.