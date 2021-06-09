Киев, , 17:45 — REGNUM Украина и Турция договорились возобновить «дружеские визиты» кораблей и скоординировано нести службу на различных участках Черного моря.

Соответствующая договоренность была достигнута сегодня, 9 июня, во время встречи командующего береговой охраны Турции контр-адмирала Ахмета Кендира с главой госпогранслужбы Украины Сергеем Дейнеко.

Согласно официальной информации, главной темой переговоров стал вопрос угроз и вызовов безопасности мореплавания в Черноморском регионе. Стороны проанализировали состояние сотрудничества и достигли ряда договоренностей, в частности, ещё и о том, чтобы проводить совместные учения по поисково-спасательным операциям.

Представитель Киева отметил, что сотрудничество с береговой охраной Турции было и остается для Украины стратегически важным, поэтому он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление партнерских отношений.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре прошлого года в Киеве заявили, что Украина готова быть одним из ключевых союзников США в регионе Чёрного моря, «на восточном фланге сил НАТО», а уже в нынешнем году президент Зеленский попросил НАТО обеспечить безопасность в Чёрном море.