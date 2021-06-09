Волгоград, 9 июня 2021, 17:38 — REGNUM Новый аквапарк на границе Кировского и Советского районов Волгограда примет первых посетителей уже в конце июля 2021 года. Территория развлекательной зоны отдыха займёт почти 35 га, сообщает 9 июня пресс-служба администрации региона.
Парк отдыха и туризма создают в районе застройки ЖК «Санаторный» и ЖК «Колизей», где будут жить порядка 60 тысяч человек. Здесь появится современная зона семейного досуга, главным акцентом которой станет аквапарк. Его строительство общей площадью 3,4 га стартовало в 2020 году, причём земельный участок был передан безвозмездно в рамках закона Волгоградской области о реализации масштабных инвестпроектов. Стоимость объекта 500 млн рублей. Посетителям аквапарка предложат шесть бассейнов, шесть водных аттракционов с 10 различными спусками, 11-метровую вышку, с верхней точки которой можно будет увидеть практически весь Волгоград, места пляжного отдыха, а 50-метровый волновой бассейн станет самым крупным в ЮФО.
После аквапарка инвестор планирует заняться строительством горнолыжного спуска, всесезонного катка, трассы для катания на «ватрушках» и других объектов зимнего отдыха.