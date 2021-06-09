Волгоград, , 17:38 — REGNUM Новый аквапарк на границе Кировского и Советского районов Волгограда примет первых посетителей уже в конце июля 2021 года. Территория развлекательной зоны отдыха займёт почти 35 га, сообщает 9 июня пресс-служба администрации региона.

Парк отдыха и туризма создают в районе застройки ЖК «Санаторный» и ЖК «Колизей», где будут жить порядка 60 тысяч человек. Здесь появится современная зона семейного досуга, главным акцентом которой станет аквапарк. Его строительство общей площадью 3,4 га стартовало в 2020 году, причём земельный участок был передан безвозмездно в рамках закона Волгоградской области о реализации масштабных инвестпроектов. Стоимость объекта 500 млн рублей. Посетителям аквапарка предложат шесть бассейнов, шесть водных аттракционов с 10 различными спусками, 11-метровую вышку, с верхней точки которой можно будет увидеть практически весь Волгоград, места пляжного отдыха, а 50-метровый волновой бассейн станет самым крупным в ЮФО.

«Все помнят, что здесь было раньше? Ещё в 2018 году был пустырь. Решение задач комплексного благоустройства территорий, создания современных парков, скверов, многопрофильных общественных пространств существенно влияют на качество жизни и настроение людей. Эти вопросы становятся в один ряд с такими вопросами, как цена и качество жилья, наличие и доступность транспортной, социальной инфраструктуры. Люди всё больше уделяют этому внимание. Здесь будет один из самых лучших открытых аквапарков в России. Нужно отметить существенное вложение средств застройщиком, который полностью выполняет свои обязательства. Такой объект даст дополнительные возможности для развития Волгограда в целом», — сказал в ходе инспекции строительной площадки губернатор Андрей Бочаров.

После аквапарка инвестор планирует заняться строительством горнолыжного спуска, всесезонного катка, трассы для катания на «ватрушках» и других объектов зимнего отдыха.