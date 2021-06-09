Краснодар, , 17:23 — REGNUM Пять миллионов рублей должна выплатить Клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодарского края пациенту в качестве компенсации морального вреда по решению Первомайского районного суда Краснодара. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Гражданское дело по иску жителя Краснодара к медицинскому учреждению рассматривалось в открытом заседании. В материалах дела говорится, что пациент поступил в больницу в ночь с 12 на 13 ноября 2019 года с диагнозом «острый аппендицит». После проведения операции, на основании результатов исследования удаленного аппендикса, пациенту сообщили об обнаружении у него раковых клеток. В связи с этим ему была назначена и проведена операция по удалению части кишечника. Однако впоследствии выяснилось, что операция была произведена ошибочно, материал, представленный для исследования, не принадлежал пациенту.

Суд удовлетворил требования истца и постановил взыскать с ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Краснодарского края в пользу пациента компенсацию морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Решение в законную силу не вступило.