Москва, , 17:20 — REGNUM Россия и Турция провели консультации на уровне министерств иностранных дел (МИД), обсудив развитие событий в Сирии, Нагорном Карабахе, Палестине и на Украине, сообщает пресс-служба МИД России.

Внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий по итогам этого мероприятия.

«Был предметно рассмотрен комплекс вопросов международного содействия разрешению сирийского, нагорнокарабахского, палестино-израильского и других региональных кризисов, политические аспекты их урегулирования на основе международных норм и соответствующих резолюций СБ ООН», — указывает МИД РФ.

«С российской стороны была акцентирована необходимость взвешенного подхода к ситуации на юго-востоке Украины, недопустимость поддержки милитаристских устремлений Киева и разного рода антироссийских инициатив», — подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

При этом российская и турецкая стороны высоко оценили результаты работы совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

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