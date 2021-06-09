Санкт-Петербург, 9 июня, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО «ВКонтакте» о защите прав потребителя. Истцу не понравился мат в песне «В Питере — пить». Об этом 9 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербурженка подала в суд на Шнурова за мат в песне «В Питере — пить»

В своём исковом заявлении Овчинникова уточнила, что 8 июня 2021 года, воспользовавшись подпиской VK Combo от ООО «ВКонтакте», прослушала песню «В Питере-пить» Сергея Шнурова. Однако девушке не понравились два бранных слова, которые прозвучали в песне, причем одно из них было использовано четыре раза. В итоге истец решила, что ответчики нарушили Закон РФ «О защите прав потребителей» — Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО «ВКонтакте» предоставило ей этот некачественный контент.

«При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», — написала в своем заявлении Овчинникова.

В результате истец просит суд разобраться, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков 1 тыс. рублей морального вреда.

«К производству исковое заявление пока не принято», — уточнили в ОПС.