Москва, , 16:53 — REGNUM В Москве при реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади обнаружили мостовую XIX века. Об этом 9 июня сообщил телеканал «Москва 24».

В сюжете рассказали о работе археологов возле памятника перед предстоящим ремонтом монумента. У основания постамента найдены белые камни, которые могут быть камнями храма XVII—XVIII веков. Вокруг оказалась мостовая начала XIX века.

«Здесь открылась мостовая. Очень большой кусок, никогда нами не виданный, первой каменной мостовой. Это те самые куски квадратов, которые замечательно видны на гравюрах 20-х годов XIX века, когда Красная площадь предстаёт как огромный зал, вымощенный паркетом», — рассказал в эфире телеканала о находке заведующий отделом археологии Московской Руси, член-корреспондент РАН Леонид Беляев.