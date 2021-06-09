Москва,
9 июня 2021, 16:03 — REGNUM К середине торгового дня 9 июня цены на нефть торгуются с повышением, хотя энтузиазм покупателей немного утих, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.
«Баррель Brent стоит $72,62 и может двигаться в пределах $71,50−73,00. WTI торгуется по $70,39 за «бочку» и способен колебаться в диапазоне $69−71.
У нефти сегодня есть не один повод для роста. Например, информация о решении властей США ослабить ограничения для путешествий в Канаду, Германию и Францию позитивна для рынков капитала.
Кроме того, статистика по запасам нефти в США оказалась положительной для покупателей за счет снижения показателей. Помимо этого, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне упомянул, что санкции в отношении Ирана могут и остаться в силе.
Это значит, что Иран в скором времени не пополнит ряды сырьевых экспортеров и никак не будет влиять на мировое предложение нефти.
9 июня вечером минэнерго США опубликует свое видение параметров запасов черного золота и нефтепродуктов, поэтому волатильность в ценах на сырье пока остается в силе», — считает эксперт.
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