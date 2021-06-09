Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Следователи второй день обыскивают кикшеринговые компании Санкт-Петербурга. На этот раз обыски проводятся в Mangoo и Вusyfly. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 июня в рамках расследования уголовного дела в кикшеринговых компаниях Urent и Еleven, а также у юридических лиц, оказывающих кикшеринговые услуги на территории Петербурга, следователями совместно с сотрудниками полиции провели обыски. А утром 9 июня с улиц Северной столицы пропали все электросамокаты кикшеринговых компаний.

Как рассказали в ГСУ, обыски продолжились и 9 июня. На этот раз следователи пришли к двум другим кикшерингам — Mangoo и Вusyfly с целью выявления и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия.

«С целью профилактики, участившихся фактов травмирования граждан с участием электросамокатов, Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу предпринят ряд мер. Так, в адрес губернатора Петербурга, профильных комитетов правительства города, начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направлены письма о принятии дополнительных мер безопасности граждан при эксплуатации электросамокатов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, создана рабочая группа по вопросам разработки, регламента и взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды электросамокатов, в рамках которой обсуждаются вопросы установления на территории Петербурга правил предоставления электросамокатов и зон, где их эксплуатация запрещена, где скорость ограничена, а также вопросы организации парковок.

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