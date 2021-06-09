Нижний Новгород, 9 июня 2021, 14:56 — REGNUM Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовал в Нижнем Новгороде. В течение двух дней 195 конкурсантов из 63 регионов России будут бороться за победу в конкурсе, а также специальные призы от партнеров проекта.
В церемонии открытия финала в Нижнем Новгороде приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поприветствовал участников и поздравил всех с выходом в финальный этап конкурса: «Для Нижегородской области большая честь принимать финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для нас этот год особенный. Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Город активно меняется, преображается, но остается таким же гостеприимным и открытым для всех гостей! Я убежден, что каждый из участников сможет за эти два дня влюбиться в Нижний Новгород и захотеть вернуться к нам снова».
От также отметил: «Сегодня здесь собрались профессионалы туристической индустрии со всей страны. Для нас важно представить туристический потенциал региона, рассказать о том, как будет модернизироваться инфраструктура. Мы видим хорошие перспективы для роста туристического потока. Это касается всех направлений туризма».
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков подчеркнул, что конкурс помогает развивать индустрию гостеприимства в разных уголках России, а участники второго сезона уже доказали свою креативность и компетентность во время полуфинальных испытаний.
Президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян отметил, что в этом году проекты участников были проработаны на самом высоком уровне.
На протяжении двух дней финала участникам предстоит защищать свои проекты перед учредителями номинаций, а также решать региональные кейсы.
Имена победителей конкурса будут названы в четверг, 10 июня. Кроме того, будут вручены специальные призы в номинациях от партнеров проекта, среди которых «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.
Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций. В этом году ими стали Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, туроператор «ANEX», туроператор «ISC Travel Group» Tour, авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, АНО «Центр развития культурных инициатив» — арт-кластер «Таврида», премия «World travel awards», Amadeus Russia, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, а также Комитет по туризму города Москвы.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Последний полуфинал прошел в онлайн-формате.