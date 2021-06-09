Нижний Новгород, , 14:56 — REGNUM Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — стартовал в Нижнем Новгороде. В течение двух дней 195 конкурсантов из 63 регионов России будут бороться за победу в конкурсе, а также специальные призы от партнеров проекта.

В церемонии открытия финала в Нижнем Новгороде приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поприветствовал участников и поздравил всех с выходом в финальный этап конкурса: «Для Нижегородской области большая честь принимать финал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для нас этот год особенный. Нижний Новгород отмечает свое 800-летие. Город активно меняется, преображается, но остается таким же гостеприимным и открытым для всех гостей! Я убежден, что каждый из участников сможет за эти два дня влюбиться в Нижний Новгород и захотеть вернуться к нам снова».

От также отметил: «Сегодня здесь собрались профессионалы туристической индустрии со всей страны. Для нас важно представить туристический потенциал региона, рассказать о том, как будет модернизироваться инфраструктура. Мы видим хорошие перспективы для роста туристического потока. Это касается всех направлений туризма».

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков подчеркнул, что конкурс помогает развивать индустрию гостеприимства в разных уголках России, а участники второго сезона уже доказали свою креативность и компетентность во время полуфинальных испытаний.

«В финале конкурса участвуют представители 63 российских регионов. Все вы уже доказали свой профессионализм и креативность на очных испытаниях. Считайте этот финал не финишной прямой, а наоборот, возможностью для старта: своего проекта, новых деловых контактов, а также для получения бесценного опыта и знаний от наших экспертов. Мы не только будем ждать от вас очередных решений региональных кейсов и защит своих инициатив. Мы организуем для вас полезные встречи и обучающие мероприятия с экспертами отрасли. Сегодня мы встречаемся в Нижнем Новгороде, который отмечает в этом году 800-летие. Город традиционно гостеприимно принимает очные испытания самых разных проектов платформы «Россия — страна возможностей». Я благодарен нижегородской стороне и лично губернатору Глебу Сергеевичу Никитину — благодаря вашей поддержке нам удается проводить на высоком уровне такие важные для нас и конкурсантов мероприятия», — сообщил Антон Сериков.

Президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян отметил, что в этом году проекты участников были проработаны на самом высоком уровне.

«Второй сезон конкурса показал, что в нашей стране невероятное количество заряженных, настроенных на результат и развитие индустрии гостеприимства специалистов. Почти 50 000 заявок на звание мастера гостеприимства за два сезона! Уже на этапе полуфиналов второго сезона всероссийский проект стал флагманским и эффективным социальным лифтом для некоторых участников, финалистов и победителей. И главное — все сильнее и крепче становится сообщество мастеров по всей стране, в котором каждый может обмениваться идеями, искать партнеров или инвестиции в проект, коллег для своих проектов, общаться с наставниками и экспертами. Мы благодарны губернатору и команде правительства Нижегородской области за гостеприимство, отличный прием и праздник мастеров и с нетерпением ждем имена победителей второго сезона», — поделился Грант Бабасян.

На протяжении двух дней финала участникам предстоит защищать свои проекты перед учредителями номинаций, а также решать региональные кейсы.

Имена победителей конкурса будут названы в четверг, 10 июня. Кроме того, будут вручены специальные призы в номинациях от партнеров проекта, среди которых «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций. В этом году ими стали Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, туроператор «ANEX», туроператор «ISC Travel Group» Tour, авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, АНО «Центр развития культурных инициатив» — арт-кластер «Таврида», премия «World travel awards», Amadeus Russia, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, а также Комитет по туризму города Москвы.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми. Последний полуфинал прошел в онлайн-формате.