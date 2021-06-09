Уфа, , 14:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил социальных работников республики с профессиональным праздником и вручил лучшим работникам этой сферы государственные награды. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что 8 июня в Уфе состоялось торжественное мероприятие, которое было посвящено Дню социального работника. На нем выступил глава Башкирии.

«От души поздравляю вас с Днём социального работника и 30-летием государственной службы занятости. Прошедший год для всех нас был непростой, тяжёлый. Все вы, сидящие в зале, и огромная армия работников социальных служб — это те люди, которые вместе с врачами встали в первую шеренгу и противостояли тяжелейшему вызову нашей стране, миру, человечеству, обществу, нашему Башкортостану. Примите от меня слова огромной благодарности и низкий поклон за ваш труд», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Башкирию из федерального бюджета для поддержки социального предпринимательства поступят 130 млн рублей.