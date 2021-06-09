Сеул, , 14:20 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит с официальным визитом Великобританию, Австрию и Испанию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, 11 июня южнокорейский лидер отправится в британское графство Корнуолл, где примет участие в саммите «Большой семёрки» (G7) в качестве гостя. Мун Чжэ Ин примет участие в обсуждении таких вопросов, как поставки вакцин и укрепление потенциала глобальной системы здравоохранения, изменение климата и других.

С 13 по 15 июня президент Южной Кореи посетит Австрию, где проведёт переговоры с коллегой Александром Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем.

Известно, что это будет первый визит президента Южной Кореи в Австрию с момента установления дипломатических отношений между странами.

А с 15 по 17 июня Мун Чжэ Ин посетит Испанию, где проведёт встречу с премьер-министром Педро Санчесом. В ходе визита в Мадрид южнокорейский лидер примет участие в ужине, который организовывает король Испании Филипп VI.