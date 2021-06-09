Махачкала, , 14:12 — REGNUM В Дагестане пойдет под суд высокопоставленный сотрудник казначейства города Махачкалы. Его поймали на взятке в размере 380 тыс. рублей и возбудили уголовное дело. В настоящее время оно передано с утвержденным обвинительным заключением в Советский районный суд Махачкалы, сообщили 9 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как стало известно из материалов дела, заместитель начальника отдела №1 управления казначейства по городу Махачкале потребовал у директора одного из предприятий взятку за беспрепятственное перечисление денежных средств по заключенным контрактам со счета МКУ «Управление ЖКХ города Махачкалы».

В январе 2021 года злоумышленник был задержан в своем кабинете при получении требуемой суммы. По решению суда он отстранен от занимаемой должности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в апреле 2021 года попался на получении взятки в размере 350 тыс. рублей заместитель начальника управления земельных отношений — начальник отдела распоряжения земельными участками министерства имущества.