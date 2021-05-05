Махачкала, , 10:32 — REGNUM В Дагестане попался на получении взятки заместитель начальника управления земельных отношений — начальник отдела распоряжения земельными участками министерства имущества. Чиновника задержали при получении 350 тыс. рублей, сообщили 5 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как стало известно, сотрудник министерства потребовал у представителя фермерского хозяйства 400 тыс. рублей, в обмен пообещав не проводить проверку по использованию земельного участка, взятого в аренду у минимущества Дагестана. Тот согласился, но сообщил о противоправных действиях чиновника в управление ФСБ.

Сотрудники ведомства задержали злоумышленника 29 апреля в его служебном кабинете после получения взятки в размере 350 тыс. рублей. Подозреваемый в настоящее время арестован. В отношении него расследуется уголовное дело о получении взятки в крупном размере.