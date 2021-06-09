Сеул, , 14:02 — REGNUM Туркменские футболисты обыграли сборную Ливана в шестом отборочном туре Чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 3:2, сообщает 9 июня агентство Orient.

Встреча прошла в южнокорейском городе Коян. Первый период завершился со счетом 0:0. Первый мяч в игре на 60-й минуте забил игрок туркменской сборной Зафар Бабаджанов. На 73-й минуте Рабих Атая сравнял счет.

Спустя две минуты Ливан вышел вперед. Второй мяч в ворота Туркмении забил Соони Саад. Однако туркменские футболисты смогли собраться и сравняли счет на 85-й минуте. В дополнительное время победный гол забил Алтымырат Аннадурдыев.

Туркмения набрала девять очков и завершила участие в отборочном этапе на чемпионат мира. Этот результат позволяет команде участвовать в отборе на Кубок Азии в 2023 году.