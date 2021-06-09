Москва, 9 июня, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Японии созданы антинаучные мифы, посвященные событиям на озере Хасан и на Халхин-Голе. Об этом 9 июня заявил председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в рамках круглого стола на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории», который проходит в пресс-центре REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анатолий Кошкин на круглом столе на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории»

«В японских учебниках говорится, что Сталин и Коминтерн втянули японцев в войну против Китая. А жестокость японцев по отношению к оккупированным китайцам объясняется тем, что те будто бы сопротивлялись. Озеро Хасан? В Японии по поводу этого события тоже созданы мифы. Это будто организовал Сталин, чтобы в период репрессий отвлечь внимание советского народа от чисток и репрессий маленькой победоносной войной. Халхин-Гол? Это якобы маленький инцидент, который Сталин расширил до масштабов локальной войны с целью нанести по Японии такой удар, чтобы отвадить ее от планов нападения на СССР и тем самым избежать войны на два фронта. И японцы пишут, что Сталину это удалось», — рассказал Кошкин.

Кошкин также призвал не забывать, что по согласованию с лидерами Третьего Рейха Япония сковывала советские войска на Дальнем Востоке, которые были остро необходимы на советско-германском фронте.

«На 22 июня 1941 года на Дальнем Востоке было 770 тысяч советских солдат и офицером, а в декабре — больше 1 млн», — добавил Кошкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошкин рассказал, как в Японии пытаются переписать историю русско-японской войны 1905 года.