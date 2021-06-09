Приштина, , 15:00 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 8 июня прокомментировала пожизненный приговор бывшему начальнику штаба войска Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Ратко Младичу, осужденному за причастность к геноциду бошняков в Сребренице.

На своей странице в социальной сети Facebook Хаджиу назвала сербское государство ответственным за резню в Сребренице.

Альбулена Хаджиу «Виновником этого преступления является не только Младич, но и сама Сербия, которая спланировала его и несет за него ответственность. Сербское государство под руководством Слободана Милошевича провело геноцид в Косово, а до этого — в Боснии и Герцеговине».

Министр юстиции Косово заявила о необходимости подготовки иска против Сербии по обвинению в геноциде.

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