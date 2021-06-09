Приштина, 9 июня 2021, 15:00 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 8 июня прокомментировала пожизненный приговор бывшему начальнику штаба войска Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Ратко Младичу, осужденному за причастность к геноциду бошняков в Сребренице.
На своей странице в социальной сети Facebook Хаджиу назвала сербское государство ответственным за резню в Сребренице.
Министр юстиции Косово заявила о необходимости подготовки иска против Сербии по обвинению в геноциде.
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