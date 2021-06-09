Москва, , 12:46 — REGNUM Экспорт природного газа из России за рубеж в 2020 году сократился на 10%, но тем не мене объемы поставок находятся на рекордных уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«На традиционных для себя рынках Россия по-прежнему останется доминирующим поставщиков газа и планирует наращивать поставки в ближайшем будущем. Однако увеличение поставок занимаются и конкуренты, особенно поставщики СПГ.

Изначально Газпром планировал, что 75% экспортных поставок должно приходиться на Европу, а 25% — на Китай. Однако европейский рынок преподнес неприятные сюрпризы. Прежде всего это, конечно, риски транзита газа через Украину.

В этот момент Дональд Трамп воспользовался ситуацией и активно лоббировал более дорогой американский СПГ на европейском рынке.

Однако сейчас ситуация разворачивается и, можно сказать, налаживается, так что все только упирается только в спрос. А что касается запасов газа, то они настолько велики, что Газпром вряд ли сможет их полностью монетизировать.

С точкой зрения, что Россия «проспала» СПГ, нельзя согласиться. Наша география поставок, наличие национальной ГТС предполагали ставку на трубопроводы.

С Европой по южному направлению договориться не удалось. Однако удалось договориться с Эрдоганом. Так появился «Турецкий поток». «Северный поток — 2» близок к завершению.

При этом проекты СПГ в России также развиваются. Газпром законодательно имеет монополию на экспорт трубопроводного газа, однако на СПГ это не распространяется.

Так что в этой истории главное не то, какое место занимает Россия по экспорту газа, а по какой цене поставляется голубое топливо.

До сих пор значительная часть экспортных поставок Газпрома привязана к так называемой формуле цены, которая опирается на корзину из нефти и нефтепродуктов.

А поскольку, по мнению многих аналитиков, сейчас в мире начался новый сырьевой цикл, который предполагает длительный период роста цен на энергоресурсы, то вполне вероятно, цены на нефть будут идти уверенно вверх в ближайшие 10 лет.

На конец года нефть марки Brent будет стоить $80−90 за баррель, а рубеж в $100 будет взят в ближайшие пару лет. За нефтью подтянутся и цены на газ», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в утверждённом правительством плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии РФ до 2035 года. Говорится, что Россия через три года может утратить звание крупнейшего в мире экспортера газа.

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