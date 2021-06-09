Москва, , 12:32 — REGNUM В России для сохранения памяти о Великой Отечественной войне надо не только ставить памятники, но и снимать хорошие, качественные фильмы, посвященные героям. Об этом 9 июня заявил председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин, в рамках круглого стола на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре REGNUM.

Председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

«Я бы не стал всё сваливать на наших идеологических врагов, — заявил Кошкин, рассуждая о том, почему в настоящее время не прекращаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны. — Причина коренится в политике нашей страны. Именно в 1990-е годы было позволено все это. Вспомните книжные развалы с миллионными тиражами резуновских подделок! Вспомните эти фильмы, где главным героем становится и до сих пор является изверг-энкавэдэшник! И жалкие попытки создать альтернативные фильмы тонут в этой модной волне этой пропаганды, которой пичкают наш народ. И в первую очередь молодежь. Памятники ставить хорошо, но вот фильмы создавать, посвященные героям, — до этого руки почему-то не доходят. Мы должны говорить о том, что мы сами попускаем распространение липкой клеветы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».

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