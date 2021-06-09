Москва, 9 июня 2021, 12:32 — REGNUM В России для сохранения памяти о Великой Отечественной войне надо не только ставить памятники, но и снимать хорошие, качественные фильмы, посвященные героям. Об этом 9 июня заявил председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин, в рамках круглого стола на тему «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории» в пресс-центре REGNUM.

Председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин
Председатель Научного совета РВИО, политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин
Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

«Я бы не стал всё сваливать на наших идеологических врагов, — заявил Кошкин, рассуждая о том, почему в настоящее время не прекращаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны. — Причина коренится в политике нашей страны. Именно в 1990-е годы было позволено все это. Вспомните книжные развалы с миллионными тиражами резуновских подделок! Вспомните эти фильмы, где главным героем становится и до сих пор является изверг-энкавэдэшник! И жалкие попытки создать альтернативные фильмы тонут в этой модной волне этой пропаганды, которой пичкают наш народ. И в первую очередь молодежь. Памятники ставить хорошо, но вот фильмы создавать, посвященные героям, — до этого руки почему-то не доходят. Мы должны говорить о том, что мы сами попускаем распространение липкой клеветы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол «80-летие начала Великой Отечественной войны: правда и мифы истории».

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