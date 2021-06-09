Адлер, Краснодарский край, , 12:17 — REGNUM Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в том, что он открыл стрельбу по судебным приставам в Адлере. Об этом 9 июня сообщил источник в правоохранительных органах.

Как указал источник, слова которого приводит ТАСС, судебные приставы приехали для проведения исполнительных действий, однако мужчина начал в них стрелять, из-за чего двое из приставов погибли.

«В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время перестрелки в Сочи погибли двое судебных приставов.