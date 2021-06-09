Ижевск, 9 июня 2021, 12:09 — REGNUM В мобильном медицинском комплексе на площадке около Театра оперы и балета в Ижевске от коронавируса привились 565 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Вакцинация проводилась для всех желающих в период с 4 по 6 июня.
Минздрав Удмуртии планирует продолжать вакцинацию силами мобильных медицинских комплексов.
Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 9 июня в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 125 367 человек. Второй компонент препарата получили 101 528 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
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