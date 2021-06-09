Ереван, , 12:04 — REGNUM Государственные структуры Армении предложат Азербайджану обменять сына и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Ашота на армянских военнопленных. Об этом Пашинян заявил 9 июня на встрече со своими сторонниками в Ширакской области страны.

«Я дал указание нашим соответствующим структурам официально предложить азербайджанской стороне, что мой сын готов как заложник отправиться в Баку вместо наших пленных», — сказал Никол Пашинян.

Накануне бывший президент Армении Серж Саргсян раскритиковал Пашиняна за слова о том, что военнопленные могут подождать обмена еще месяц или два. Саргсян предложил Пашиняну передать Баку собственного сына, и глава правительства заявил о готовности так поступить.

В тот же день 21-летний Ашот Пашинян написал в Facebook, что готов отправиться в Азербайджан, если это вернёт на родину всех армянских военнопленных.

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