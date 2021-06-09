Люксембург, , 11:18 — REGNUM Министр миграции и убежища Греции Нотис Митарахис по прибытии на встречу министров внутренних дел ЕС в Люксембурге 8 июня указал на необходимость прогресса в отношении нового Соглашения о миграции и убежище. Об этом сообщает AMNA.

Митарахис подчеркнул важность равного распределения мигрантов и беженцев между государствами-членами ЕС.

«Сегодня крайне важно добиться прогресса в отношении нового соглашения о миграции и убежище. Нам необходимо найти способы ограничить миграционное давление на ЕС путем сокращения первичных и вторичных потоков и защиты общих европейских границ», — заявил министр.