Москва, , 11:01 — REGNUM Пандемия ускорила выход малого и среднего бизнеса на онлайн-платформы. За 2020 год количество предпринимателей на платформах Mail.ru выросло на 33%.

Вице-президент по B2B коммерции и операционному управлению Mail.ru Group Элина Исагулова считает, что для малого и среднего бизнеса ситуация во время пандемии была болезненной, но это дало возможность выйти в онлайн и, следуя за аудиторией, «найти какое-то спасение».

Однако размещение на платформе — не единственная трудность в интернет продажах. Еще одним затруднением стало решение вопросов логистики: хранения и адресной доставки товаров. Особенно когда речь идет о малогабаритных грузах и единичных отправлениях на другой конец страны. Такое изменение спроса на услуги доставки заставило транспортные компании адаптироваться к трансформации рынка. Например, «Деловые линии» сегодня предлагают рынку единый логистический тариф. Он позволяет сократить стоимость доставки в отдаленные города России. Услуга предоставляется во всех городах, где есть подразделения компании, и распространяется на грузы весом не более 30 килограмм. Стоимость доставки составит от 599 до 999 рублей и будет зависеть лишь от веса груза, а не от направления, что особенно выгодно удаленным регионам.

Напомним, в связи с пандемией офлайн-рынку пришлось выйти в онлайн. По данным команды AvantShop, в апреле 2020 года открылось в 1,5 раза больше интернет-магазинов, чем за год до этого. По словам президента АКИТ Артема Соколова, первое полугодие 2020 года стало взрывным для онлайн-торговли. В связи с этим многократно возросла потребность в доставке товаров по всей стране.