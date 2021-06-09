Воронеж, , 10:52 — REGNUM Футболист Геннадий Сёмин, в течение восьми лет являвшийся игроком воронежского клуба «Факел», скончался на 54-м году жизни, об этом стало известно 9 июня.

«Ушел из жизни герой яркой страницы в истории воронежского футбола. Неожиданное и очень печальное событие. Мастерство и энергетика Геннадия Семина многие годы радовали зрителей матчей с участием «Факела». Я уверен, что многочисленные болельщики будут хранить долгую память об одном из лучших футболистов региона. Искренне сочувствую родным и близким Геннадия Владимировича», — выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока ФК «Факел» Геннадия Семина губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Геннадий Сёмин играл за воронежский «Факел» в качестве полузащитника в 1992—2000 годах, в 1999 году в составе воронежского клуба был признан лучшим футболистом первого дивизиона. Дважды с «Факелом» переходил из первого дивизиона в высший — в 1996 и в 1999 году. В Высшей лиге чемпионатов СССР провёл 11 матчей и забил один гол, в Высшем дивизионе чемпионатов России провёл 78 матчей и забил восемь голов. Был главным тренером команд «Динамо» Воронеж, «Динамо-Воронеж-2», с 2012 года тренировал также воронежскую команду «Факелоны».