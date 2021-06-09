Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского, об этом сообщает 9 июня издание «Фонтанка».

Отмечается, что к 31-летнему блогеру оперативники пришли домой. Хованского подозревают в публичном призыве к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

По предварительным данным, поводом стала песня о теракте на Дубровке, которую спел блогер. Ролик с ней появился в интернете в 2020 году. Автор песни восхищается убийством детей и призывает террористов к новым кровавым преступлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, захват заложников в московском театральном центре на Дубровке произошёл в октябре 2002 года, во время мюзикла «Норд-Ост». Террористы удерживали 916 человек, из них 130 погибли в результате операции по освобождению заложников.