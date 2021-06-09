Москва, , 10:49 — REGNUM Быстрого расширения мирового производства микросхем ждать не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев, рассуждая о причинах дефицита этого вида продукции.

«Помимо пандемии, вызвавшей рост спроса на высокотехнологичную аппаратуру, произошло сокращение предложения: природные бедствия на Тайване, пожар на фабрике в Японии и напряжённость в торговых отношениях Китая и США способствовали этому. Только несколько стран в мире обладают ноу-хау и инфраструктурой для их производства, — сказал Лебедев. — Существующие мощности полностью загружены, и новые заказы просто негде разместить. Быстрого расширения производства также не стоит ждать. Помимо того, что это крайне затратно, сам процесс «выращивания» кремниевой пластины занимает около полугода и не может быть сокращён из-за ограничений, накладываемых законами физики».

Однако, как подчеркнул Лебедев, стоит помнить, что рынок постепенно насыщается.

«Многие уже оборудовали домашние офисы, закупили развлекательные станции, и в ближайшие годы вряд ли будут предъявлять спрос на обновление оборудования», — сказал Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебедев дал прогноз по ценам на электронику.

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