Ялта, Крым, 9 июня 2021, 10:43 — REGNUM Представители правоохранительных органов ЛНР контактируют с белорусскими коллегами по делу арестованного оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, общаясь с журналистами во время XIV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте.
Пасечник не смог точно сказать, поехали ли следователи ЛНР в Минск или нет.
Напомним, по данным Народной милиции ЛНР, Протасевич мог служить снайпером и убивать мирных жителей Донбасса.
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