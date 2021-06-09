Ялта, Крым, , 10:43 — REGNUM Представители правоохранительных органов ЛНР контактируют с белорусскими коллегами по делу арестованного оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, общаясь с журналистами во время XIV Международного фестиваля «Великое русское слово» в Ялте.

«Насколько я знаю, контакты были. По моему, наши следователи… должны были поехать в Белоруссию для его допроса по нашему уголовному делу. Но это не точно. Но контакты, созвоны были 100%», — рассказал он.

Пасечник не смог точно сказать, поехали ли следователи ЛНР в Минск или нет.

Напомним, по данным Народной милиции ЛНР, Протасевич мог служить снайпером и убивать мирных жителей Донбасса.

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