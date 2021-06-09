Ижевск, , 10:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 9 июня провели 1 184 485 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2513 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 1862 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 457 человек.

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