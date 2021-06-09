Москва, , 09:34 — REGNUM Правительство России выдели 589 млн рублей на строительство центров культурного развития в небольших городах и сельской местности регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает 9 июня сайт правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства поступят в Бурятию, Якутию, Магаданскую область, Приморский край и Чукотский автономный округ. Средства предназначены для строительства центров культурного развития в посёлках и городах с числом жителей до 300 тысяч человек.

В правительстве уточнили, что центры культурного развития являются новым форматом досуговых учреждений, в них смогут проводиться выставки, кинопоказы, концерты, работать секции и кружки.

«От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства», — говорится в сообщении.