Бразилиа, , 09:25 — REGNUM Сборная Бразилии по футболу не будет бойкотировать домашний Кубок Америки и примет участие в турнире. Об этом говорится в открытом письме футболистов команды, которое 9 июня приводит агентство Reuters.

«Мы против организации Кубка Америки, но мы никогда не откажемся играть за Бразилию», — говорится в письме.

Футболисты назвали процесс проведения турнира неадекватным.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии может отказаться от участия в Кубке Америки из-за того, как принималось решение о переносе турнира.

Первоначально провести Кубок Америки планировалось в Аргентине и Колумбии, но в конце мая Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) решила отменить проведение турнира в этих странах. Турнир в срочном порядке был перенесён в Бразилию.

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