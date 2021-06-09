Кишинёв, , 09:20 — REGNUM Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии пересмотрели свое решение о количестве избирательных участков за рубежом и увеличили их число с 139 до 146. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что в Германии и Великобритании решено добавить по три участка, в Италии — два, во Франции — один. В Греции и Румынии решили по одном участку закрыть.

В России общее количество участков осталось, но их перераспределили по регионам. Решено закрыть участки в Костроме, Курске, Липецке, Рязани, Сургуте и Сочи. Вместо этого будут открыты дополнительные в Москве и Московской области. Всего в России остаётся 17 избирательных участков для граждан Молдавии.

Напомним, предыдущие решение ЦИК Молдавии оставить 139 избирательных участков за рубежом, как на прошедших президентских выборах, раскритиковала президент республики Майя Санду и члены правых партий. От Центризбиркома требовали, чтобы этот показатель был не ниже 190. Заседание 8 июня в ЦИК проходило на фоне акции протеста.

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