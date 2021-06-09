Москва, , 09:20 — REGNUM Уже через пару лет Россия может утратить статус крупнейшего экспортёра газа в мире и опуститься на второе место. Такой прогноз рассматривается в энергетической стратегии РФ период до 2035 года, разработанной Минэнерго РФ.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, согласно тексту документа, «показателем решения задачи гибкого реагирования на динамику мирового рынка газа является место в тройке мировых лидеров по экспорту газа: 2018 год — 1 место; к 2024 году — 1 или 2 место; к 2035 году — 1 или 2 место».

Как пояснил в беседе с РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, из крупнейших в мире экспортёров СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у Соединённых Штатов, а также у Катара. Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров, потеснив Россию.

Эксперт считает, что нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счёт строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счёт реализации новых СПГ-проектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов заявил, что, несмотря на то, что в мире наступает эпоха низкоуглеродной энергетики, природный газ как энергоноситель по-прежнему остаётся перспективным. Он подчеркнул, что на мировом рынке газа Россия является ключевым игроком и в ближайшие десятилетия, очевидно, сохранит лидерство.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уверен, что нефть и газ ещё долгое время будут играть существенную роль в мировом топливно-энергетическом балансе. При этом он призвал не игнорировать происходящую смену акцентов в мировой хозяйственной системе. Премьер-министр подчеркнул, что «это действительно серьёзный вызов» для российской экономики.