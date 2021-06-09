Нью-Дели, , 06:30 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с автопогрузчиком в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что после столкновения автобус перевернулся и упал в обрыв. В результате ДТП погибли 17 человек, еще несколько человек получили тяжелые травмы. Спасательная операция длилась всю ночь, из-под обломков вызволяли пострадавших пассажиров.

По предварительной версии, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением. По факту ДТП ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля два автомобиля столкнулись с пассажирским поездом в индийском штате Уттар-Прадеш. В результате аварии погибли пять человек.

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