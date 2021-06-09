Владивосток, 9 июня 2021, 06:13 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с профессиональным праздником и вручил награды сотрудникам и почетным труженикам социальной сферы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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В сфере социальной защиты населения региона работают более 7 тыс. человек.
«Ваша работа охватывает практически каждого жителя края. Вы всегда приходите на помощь тем, кто в этом нуждается. Ваша теплота пусть всегда остается с вами. Успехов, здоровья, благополучия!» — поздравил с Днём социального работника Олег Кожемяко.
За многолетнюю добросовестную работу, высокие профессиональные достижения, личный вклад в развитие системы социального обслуживания населения почетную грамоту губернатора вручили четырем специалистам.
Благодарность объявили ещё четверым работникам краевых социальных учреждений.
Благодарственных писем губернатора удостоены две медсестры и инструктор по труду.
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Как сообщало ИА REGNUM, социальные работники проявляют лучшие человеческие качества, заявил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с профессиональным праздником.