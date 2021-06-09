Новороссийск, Краснодарский край, , 04:13 — REGNUM На аэродром Южного военного округа (ЮВО) Крымск в Краснодарском крае для участия в совместных российско-белорусско-сербских тактических учениях «Славянское братство-2021» из Белоруссии прибыло более 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На лётном поле аэродрома подразделения Сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Белоруссии, прибывших военно-транспортным самолётом Ил-76МД, встретил руководитель учения — заместитель начальника штаба ВДВ России генерал-майор Николай Чобан. Он тепло поприветствовал белорусских десантников на российской земле и пожелал «успешного решения совместных учебно-боевых задач в ходе предстоящих учений».

«По сложившейся традиции прибывших участников учений встретили хлебом-солью, а военный оркестр Новороссийской военно-морской базы исполнил гимны двух стран», — отмечается в сообщении.

После прохождения санитарно-эпидемиологических мероприятий белорусские десантники расположились в автономном полевом лагере АПЛ-500 на полигоне Раевский. Военная и специальная техника соединения, 7 июня прибывшая на станцию Тоннельная под Новороссийском специальным эшелоном, ранее уже прибыла в полевой парк на полигоне Раевский.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные российско-белорусско-сербские тактические учения «Славянское братство — 2021» будет организовано на базе Новороссийского соединения ВДВ в Краснодарском крае.

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