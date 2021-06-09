Синин, Китай, , 03:28 — REGNUM Инициативы посадки деревьев для компенсации выбросов углекислого газа, использования чистой энергии для отопления и накопления «углеродных кредитов» на сотовых телефонах, были одобрены на мероприятии по случаю Всемирного дня окружающей среды 2021 года, которое состоялось в китайской провинции плато Цинхай, сообщает агентство Синьхуа.

Как провинция, принимающая в этом году Всемирный день окружающей среды на национальном уровне, Цинхай пообещала компенсировать все выбросы углекислого газа, осуществленные в результате общественной деятельности на мероприятии, посадкой деревьев, заявил директор отдела контроля за выбросами провинциального департамента экологии и окружающей среды Цинхая Чжан Мин.

По оценкам, в результате этого события, проведенного 5 июня, выбросы составили около 65,16 тонны эквивалента углекислого газа. По словам Чжана, в то же день было посажено почти 10 000 саженцев ели и китайской сосны, что, как ожидается, компенсирует все выбросы углекислого газа, вызванные этим событием в течение следующих шести лет.

По данным Цинхайской электроэнергетической компании Государственных энергосетей Китая, к концу мая были установлены электрические котлы общей мощностью 380 000 кВт для обеспечения общественного отопления в район Саньцзянъюань, где находятся верховья реки Янцзы, самой длинной в Китае, второй по протяженности реки в стране — Хуанхэ и реки Ланьцанцзян (более известий как река Меконг).

Электрические котлы могут обеспечить отопление 130 000 человек в 16 уездах в районе Саньцзянъюань, заменив сжигание угля и сократив выбросы углекислого газа на 310 000 тонн в год во внутренних районах Тибетского нагорья.

В последние годы Цинхай уделяет приоритетное внимание охране окружающей среды и способствует развитию зеленых и низкоуглеродных циклов. Северо-западная провинция стала пионером в области сокращения выбросов углекислого газа и зеленой трансформации.