Кейптаун, , 01:18 — REGNUM Десять детей родила одновременно 37-летняя жительница ЮАР Госиаме Ситоле, 8 июня сообщил портал Independent Online со ссылкой на супруга женщины.

В случае подтверждения информации это станет новым достижением Книги рекордов Гиннесса. Ситоле родила семь мальчиков и три девочки. При родах врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению. В семье уже есть двое детей.

Отмечается, что местный департамент здравоохранения пока не выступил по указанному поводу и не подтвердил факт рождения десяти детей. В настоящее время рекорд по числу одновременно рожденных детей принадлежит жительнице Мали Халиме Сиссе. Она родила девять детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года жительница китайского города Учан (провинция Хэбэй), родила троих детей с интервалом в шесть дней. Сначала на свет появился ее сын, а затем двое девочек-близняшек.

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