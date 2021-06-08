Лондон, , 23:39 — REGNUM Британская инвестиционная компания Abri Advisors потребовала отставки генерального директора CD Projekt Адама Кичиньского и соучредителя организации Марчина Ивинского. Об этом 8 июня сообщил портал Screen Rant.

«Я не думаю, что вы могли попытаться намеренно сделать так много ошибок, как эти парни», — заявил глава Abri Advisors Джеффри Тирман. Он обратил внимание на плачевные результаты продаж игры Cyberpunk 2077 в первом квартале 2020 года, а также на резкое снижение стоимости акций CD Projekt. Тирман также заявил, что намерен обратиться за поддержкой к другим инвесторам компании.

Ранее CD Projekt сообщила, что в первом квартале 2021 года получила чистый убыток в размере $8,8 млн. Отмечается, что акции разработчика видеоигр подешевели на 60% с момента релиза Cyberpunk 2077.

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