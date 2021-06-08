Салехард, , 21:55 — REGNUM Социального работника из ямальского города Лабытнанги Юлию Глушенко наградили в Совете Федерации 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Юлия Глушенко Пресс-служба губернатора ЯНАО

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила 12 самых лучших сотрудников социальной сферы России. Благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад в работу по оказанию социальной помощи получила и Юлия Глушенко, у которой более 100 подопечных ребят из семей в социально опасном положении.

«Эта награда не только моя, но и всех тех, кто работает в социальной сфере, имеет неравнодушные сердца, терпение и любовь к людям», — прокомментировала юлия получение награды.