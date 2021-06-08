Йошкар-Ола, , 21:34 — REGNUM Вступил в законную силу приговор Йошкар-Олинского городского суда в отношении 44-летнего бывшего директора Фонда социально-экономического развития Марий Эл, председателя ликвидационной комиссии муниципального предприятия «Сигнал» Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С учетом внесенных апелляционной инстанцией изменений он признан виновным по ч.3 и ч.4 ст.160 УК РФ УК РФ («Присвоение в крупном и особо крупном размерах»).

Суд назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 805 тыс. рублей. В пользу бюджета Йошкар-Олы по гражданским искам взыскано более 161 тыс. рублей, а также в пользу Фонда социально-экономического развития республики — 1,899 млн рублей. Автомобиль, приобретенный на похищенные средства, стоимостью около 900 тыс. рублей арестован до исполнения приговора в части взыскания по гражданскому иску.

Напомним, в конце мая 2020 года по инициативе главы Марий Эл Александра Евстифеева был создан Фонд социально-экономического развития республики. Организация занимается реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов. Формирование имущества фонда происходит на основе добровольных взносов и пожертвований, «а также иных не запрещенных законом поступлений». В частности, на средства Фонда были поставлены наборы для забора материалов на коронавирус, одноразовые защитные костюмы для медиков республиканских больниц, медицинские маски.

Как сообщало ИА REGNUM, судом и следствие было установлено, что что в мае — июне 2020 года, получив под отчет денежные средства Фонда, экс-директор присвоил более 1,899 млн рублей. Кроме того, являясь председателем ликвидационного фонда Йошкар-Олы, он присвоил из вверенных средств более 661 тыс. рублей.

Читайте также: Глава Фонда социально-экономического развития Марий Эл арестован