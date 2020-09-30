Йошкар-Ола, , 16:12 — REGNUM В Марий Эл возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, с использованием своего служебного положения, в крупном размере») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере») в отношении 44-летнего директора Фонда социально-экономического развития республики. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, председатель ликвидационной комиссии муниципального предприятия МО «Город Йошкар-Ола» с апреля по июль 2020 года присвоил вверенные ему средства на сумму 850 тыс. рублей.

Кроме того, являясь исполнительным директором Фонда, обвиняемый присвоил средства организации в размере 1,9 млн рублей.

В настоящее время по ходатайству следствия мужчина заключен под стражу.

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ИА REGNUM, в конце мая текущего года по инициативе главы Марий Эл Александра Евстифеева создан Фонд социально-экономического развития республики. Организация занимается реализацией социально значимых программ и благотворительных проектов. Формирование имущества фонда происходит на основе добровольных взносов и пожертвований, «а также иных не запрещенных законом поступлений».

В частности, в начале июня на средства фонда было поставлено 1,2 тыс. наборов для забора биоматериала на коронавирус и его транспортировки. В Медведевскую районную больницу были доставлены 400 комплектов одноразовых защитных комбинезонов с высокими бахилами и 2,5 тыс. медицинских масок.

2,5 тыс. масок поступили в Йошкар-Олинскую городскую больницу. Партии масок в аналогичном объёме получили Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Станция скорой медицинской помощи.

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