Москва, , 21:29 — REGNUM Лётчицы-истребители и барышни, управляющие штурмовиками и военно-транспортными самолётами, появятся в ближайшие годы в Воздушно-космических силах (ВКС) России, сообщил 8 июня журналистам статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков по итогам визита в Оренбургское президентское кадетское училище.

По его словам, в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВВАУЛ) уже идёт подготовка девушек-курсантов для боевой и военно-транспортной авиации.

«Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков (КВВАУЛ) готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть: несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию, несколько — в штурмовую авиацию, абсолютное большинство — в военно-транспортную авиацию», — рассказал Панков.

«В ближайшем будущем в действующих строевых частях мы сможем увидеть первых российских летчиц-истребителей», — добавил замминистра обороны.

По его словам, девушки-курсанты Краснодарского училища летают, прыгают с парашютом и «без каких-либо поблажек, в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков России».

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