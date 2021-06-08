Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Канадский исполнитель Джастин Бибер представил ремикс на песню Peaches («Персики»). Новая версия композиции уже доступна на цифровых площадках.

В записи ремикса приняли участие рэперы Ludacris, Ашер и Снуп Догг. Исполнители полностью перепели куплеты песни, оставив неизменным лишь припев Бибера.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2021 года Джастин Бибер выпустил альбом под названием Justice. В пластинку вошли несколько композиций, в том числе сингл Peaches.

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