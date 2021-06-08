Калуга, , 20:38 — REGNUM Сегодня, 8 июня, в День социального работника президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с представителями социальных объединений. Участие в ней приняли социальные работники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам и людям старшего возраста, волонтёры, сотрудники медицинских и реабилитационных центров страны. Поздравляя всех с профессиональным праздником — Днём социального работника, Владимир Путин подчеркнул, что создание системы социальной защиты на государственном уровне началось 8 июня 1701 года с решения Петра Первого. «При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю многовековую историю нашего народа, составляют духовную основу традиционных религий России. Не только выдающиеся меценаты и подвижники, но и люди самых разных сословий видели важнейший смысл жизни в том, чтобы делать добро, помогать тем, кто рядом и нуждается в помощи», — сказал президент России.

Президент поблагодарил калужанку за помощь профессиональному развитию сирот Пресс-служба правительства Калужской области

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Он акцентировал внимание на том, что эти нравственные принципы воплощаются в каждодневном труде сотрудников государственных и муниципальных учреждений соцобслуживания, волонтёров, представителей некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений. Всем, кто связан с этой работой, глава государства выразил благодарность за сердечность, отзывчивость и великодушие, за всё то, что они сделали и делают для своих подопечных, нуждающихся в помощи, внимании и заботе. Подчеркивая актуальность социальной работы, Владимир Путин сказал о государственной поддержке этого направления. Это и введение специальных доплат работникам домов-интернатов, и финансовая помощь сотрудникам НКО и гражданам, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот. Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям — льготные кредиты, освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижение отчётности и числа проверок. В прошлом году объём финансирования социальных проектов по линии Фонда президентских грантов был увеличен вдвое. Это позволило поддержать более 2600 инициатив.

Калужскую область на встрече представила исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» Ира Ивкина. С 2017 года эта организация включена в Реестр поставщиков социальных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Калужской области. Местом включения в Калуге стало административное здание Центра содействия семейному воспитанию имени В.Т.Попова (бывший Азаровский детский дом), где размещается «Старт в будущее», а Ира Ивкина успешно реализует ряд проектов.

Один из них — программа «Включайся и будь успешен!» по развитию корпоративного наставничества как инструмента социальной адаптации, профессионального самоопределения и трудоустройства воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот. Проект «Молодая мама» включен в справочник лучших практик России по социальной адаптации выпускников детских домов. Его реализация позволила создать несколько внутренних мастерских для обучения воспитанников начальным профессиональным компетенциям, в которых дети получают навыки по профессиям: швея, бариста, пекарь, кондитер, официант, бармен, повар.

В ноябре 2017 года проект Иры Ивкиной «Швейная мастерская для молодых мам, выпускниц детских домов» был одобрен Владимиром Путиным в ходе встречи главы государства с представителями некоммерческих организаций. Еще одним проектом, получившим поддержку Фонда президентских грантов, стал «Планету крутишь ты! Современные форматы профориентационной, образовательной деятельности для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Проект «Профессиональные пробы и стажировки для молодых людей» был признан одним из 100 лучших реализованных проектов России.

В настоящее время в одном из детских домов области Ира Ивкина создает «Умную теплицу», там будет работать робототехнический комплекс, и ребята вместе со студентами Тимирязевской академии будут овладевать навыками аграриев. В планах — создание столярной, слесарной, гончарной и мозаичной студии. Помещение для этого уже выделено региональным правительством.

О своем опыте руководитель центра рассказала главе государства и коллегам из других регионов, отметив: «У нас хорошо обстоят дела с устройством детей в приемные семьи, но есть и дети, с которыми нужно работать. Важно, чтобы они были конкурентоспособными на рынке труда, чтобы они получили навыки и компетенции, которые сейчас важны для молодого поколения».

Глава государства положительно оценил то, что проект, получивший президентский грант не только успешно реализован, но и расширен за счет возможностей освоить более широкий круг профессий.

«Ира, Вам и Вашим коллегам хочу еще раз выразить благодарность за организацию этой работы. Важно сориентировать молодых людей — ребят и девочек — в выборе будущей профессии. Это имеет не только социальное измерение, но и экономическое», — сказал Владимир Путин.