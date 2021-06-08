Калуга, 8 июня, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, в День социального работника президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с представителями социальных объединений. Участие в ней приняли социальные работники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь инвалидам и людям старшего возраста, волонтёры, сотрудники медицинских и реабилитационных центров страны. Поздравляя всех с профессиональным праздником — Днём социального работника, Владимир Путин подчеркнул, что создание системы социальной защиты на государственном уровне началось 8 июня 1701 года с решения Петра Первого. «При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю многовековую историю нашего народа, составляют духовную основу традиционных религий России. Не только выдающиеся меценаты и подвижники, но и люди самых разных сословий видели важнейший смысл жизни в том, чтобы делать добро, помогать тем, кто рядом и нуждается в помощи», — сказал президент России.

Пресс-служба правительства Калужской области Президент поблагодарил калужанку за помощь профессиональному развитию сирот

Следите за развитием событий в трансляции: «День соцработника в России: поздравления и встречи — все новости»

Он акцентировал внимание на том, что эти нравственные принципы воплощаются в каждодневном труде сотрудников государственных и муниципальных учреждений соцобслуживания, волонтёров, представителей некоммерческого сектора, благотворительных фондов и религиозных объединений. Всем, кто связан с этой работой, глава государства выразил благодарность за сердечность, отзывчивость и великодушие, за всё то, что они сделали и делают для своих подопечных, нуждающихся в помощи, внимании и заботе. Подчеркивая актуальность социальной работы, Владимир Путин сказал о государственной поддержке этого направления. Это и введение специальных доплат работникам домов-интернатов, и финансовая помощь сотрудникам НКО и гражданам, которые забрали из социальных учреждений к себе домой пожилых людей, инвалидов, детей-сирот. Особое содействие было оказано социально ориентированным некоммерческим организациям — льготные кредиты, освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года, снижение отчётности и числа проверок. В прошлом году объём финансирования социальных проектов по линии Фонда президентских грантов был увеличен вдвое. Это позволило поддержать более 2600 инициатив.

Пресс-служба правительства Калужской области Президент поблагодарил калужанку за помощь профессиональному развитию сирот

Калужскую область на встрече представила исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» Ира Ивкина. С 2017 года эта организация включена в Реестр поставщиков социальных услуг для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Калужской области. Местом включения в Калуге стало административное здание Центра содействия семейному воспитанию имени В.Т.Попова (бывший Азаровский детский дом), где размещается «Старт в будущее», а Ира Ивкина успешно реализует ряд проектов.

Один из них — программа «Включайся и будь успешен!» по развитию корпоративного наставничества как инструмента социальной адаптации, профессионального самоопределения и трудоустройства воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот. Проект «Молодая мама» включен в справочник лучших практик России по социальной адаптации выпускников детских домов. Его реализация позволила создать несколько внутренних мастерских для обучения воспитанников начальным профессиональным компетенциям, в которых дети получают навыки по профессиям: швея, бариста, пекарь, кондитер, официант, бармен, повар.

В ноябре 2017 года проект Иры Ивкиной «Швейная мастерская для молодых мам, выпускниц детских домов» был одобрен Владимиром Путиным в ходе встречи главы государства с представителями некоммерческих организаций. Еще одним проектом, получившим поддержку Фонда президентских грантов, стал «Планету крутишь ты! Современные форматы профориентационной, образовательной деятельности для молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации». Проект «Профессиональные пробы и стажировки для молодых людей» был признан одним из 100 лучших реализованных проектов России.

В настоящее время в одном из детских домов области Ира Ивкина создает «Умную теплицу», там будет работать робототехнический комплекс, и ребята вместе со студентами Тимирязевской академии будут овладевать навыками аграриев. В планах — создание столярной, слесарной, гончарной и мозаичной студии. Помещение для этого уже выделено региональным правительством.

Пресс-служба правительства Калужской области Президент поблагодарил калужанку за помощь профессиональному развитию сирот

О своем опыте руководитель центра рассказала главе государства и коллегам из других регионов, отметив: «У нас хорошо обстоят дела с устройством детей в приемные семьи, но есть и дети, с которыми нужно работать. Важно, чтобы они были конкурентоспособными на рынке труда, чтобы они получили навыки и компетенции, которые сейчас важны для молодого поколения».

Глава государства положительно оценил то, что проект, получивший президентский грант не только успешно реализован, но и расширен за счет возможностей освоить более широкий круг профессий.

«Ира, Вам и Вашим коллегам хочу еще раз выразить благодарность за организацию этой работы. Важно сориентировать молодых людей — ребят и девочек — в выборе будущей профессии. Это имеет не только социальное измерение, но и экономическое», — сказал Владимир Путин.