Москва, , 20:49 — REGNUM Артист Филипп Киркоров записал видеообращение для Нателлы Крапивиной, продюсера певицы Светланы Лободы. Он опубликовал ролик в своём Instagram-аккаунте 8 июня.

«В вас так много агрессии, желчи, яда. Не ожидал от команды, которая позиционирует, представляет «прогрессивную» артистку. Ох, как вам всем аукнется», — предупреждает Киркоров. «Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов. Ты теряешь хватку», — обратился он к продюсеру. Исполнитель также обвинил команду Лободы в плагиате, приложив в качестве доказательства ролики с её выступлений и концертов американской певицы Дженнифер Лопес.

ИА REGNUM напоминает, что под одной из фотографий Филиппа Киркорова с блогером Давой в Instagram Нателла Крапивина написала негативный комментарий. «Полный паноптикум. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки», — высказалась продюсер.

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