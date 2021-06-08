Москва, , 19:45 — REGNUM 22-летний таранный форвард московского ЦСКА и молодежной сборной Аргентины U23 Адольфо Гайч может вернуться на родину. На футболиста претендует аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс». Об этом 8 июня сообщило издание Frenesi Azulgrana.

В прошедшем сезоне Адольфо Гайч, выступая за «Беневенто» на правах аренды, принял участие в 15-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Ювентуса» и «Специи». В 13-ти матчах Российской Премьер-лиги Гайч отметился лишь одной результативной передачей.

Адольфо Гайч перешел в московский ЦСКА 5 августа 2020 года из «Сан-Лоренцо». Руководство «красно-синих» заплатило за форварда 8,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до конца сезона 2024/25.